«Всё написано на моём лице». Кудерметова показала, как тренируется на жёстком карантине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова на своей странице в «Инстаграме» показала, как тренируется на жёстком карантине в Мельбурне (Австралия).

«Всё написано на моём лице. Но продолжаем работать. Ещё 2 дня», — написала Кудерметова.

Посмотреть фотографию можно на странице Вероники Кудерметовой в «Инстаграме».

«Держимся», — прокомментировала россиянка Светлана Кузнецова, которая также находится на строгой изоляции.

«Держитесь, девчонки», — поддержала спортсменок Елена Веснина.

Напомним, Кудерметова и её супруг Сергей Демёхин были отравлены на полный карантин из-за того, что летели на одном самолёте с Белиндой Бенчич и её тренером, чей тест на коронавирус дал положительный результат.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.

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