«Всё написано на моём лице». Кудерметова показала, как тренируется на жёстком карантине
Российская теннисистка Вероника Кудерметова на своей странице в «Инстаграме» показала, как тренируется на жёстком карантине в Мельбурне (Австралия).
«Всё написано на моём лице. Но продолжаем работать. Ещё 2 дня», — написала Кудерметова.
Посмотреть фотографию можно на странице Вероники Кудерметовой в «Инстаграме».
«Держимся», — прокомментировала россиянка Светлана Кузнецова, которая также находится на строгой изоляции.
«Держитесь, девчонки», — поддержала спортсменок Елена Веснина.
Напомним, Кудерметова и её супруг Сергей Демёхин были отравлены на полный карантин из-за того, что летели на одном самолёте с Белиндой Бенчич и её тренером, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.
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Россиянка Маргарита Гаспарян – об особенностях карантина в Мельбурне перед Australian Open.
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