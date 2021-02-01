Серена Уильямс отреагировала на первую победу в сезоне
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от первого официального матча в сезоне. Во втором круге турнира в Мельбурне она обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 6:1, 6:4.
«Я сохраняла выдержку и старалась делать те вещи, над которыми работала.
Я не могла тренироваться из-за травмы ахиллова сухожилия. Мне было нужно время. Не думаю, что я сыграла бы здесь, если бы сезон начался в обычные сроки. Не было бы счастья, да несчастье помогло», — цитирует Уильямс AFP.
В третьем круге бывшая первая ракетка мира встретится с Цветаной Пиронковой из Болгарии. Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 8 февраля.
С. Уильямс уверенно обыграла Гаврилову и вышла в третий круг турнира в Мельбурне
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