Серена Уильямс отреагировала на первую победу в сезоне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от первого официального матча в сезоне. Во втором круге турнира в Мельбурне она обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 6:1, 6:4.

«Я сохраняла выдержку и старалась делать те вещи, над которыми работала.

Я не могла тренироваться из-за травмы ахиллова сухожилия. Мне было нужно время. Не думаю, что я сыграла бы здесь, если бы сезон начался в обычные сроки. Не было бы счастья, да несчастье помогло», — цитирует Уильямс AFP.

В третьем круге бывшая первая ракетка мира встретится с Цветаной Пиронковой из Болгарии. Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 8 февраля.