Юлия Путинцева выиграла первый матч после жёсткого карантина. Она жила в номере с мышью

Представительница Казахстана Юлия Путинцева выиграла свой первый матч после жёсткого карантина в Мельбурне (Австралия). Она обыграла испанку Георгину Гарсию-Перес со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Юлия ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету её соперницы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал турнира в Мельбурне Путинцева поспорит с Викторией Азаренко (3) из Беларуси.

На карантине у Юлии возникли трудности — в её отельном номере бегала мышь. В первый раз теннисистка пожаловалась на грызуна ещё 16 января, после чего её переселили в другой номер, однако ситуация не изменилась.