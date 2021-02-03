Юлия Путинцева выиграла первый матч после жёсткого карантина. Она жила в номере с мышью
Представительница Казахстана Юлия Путинцева выиграла свой первый матч после жёсткого карантина в Мельбурне (Австралия). Она обыграла испанку Георгину Гарсию-Перес со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Юлия ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету её соперницы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал турнира в Мельбурне Путинцева поспорит с Викторией Азаренко (3) из Беларуси.
На карантине у Юлии возникли трудности — в её отельном номере бегала мышь. В первый раз теннисистка пожаловалась на грызуна ещё 16 января, после чего её переселили в другой номер, однако ситуация не изменилась.
Мельбурн-3 (ж). 1-й круг
03 февраля 2021, среда. 10:15 МСК
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Георгина Гарсия-Перес
Г. Гарсия-Перес
Юлия Путинцева знает, как обыграть самую богатую спортсменку. А мышей прогнать не может
Уроженка Москвы, выступающая за Казахстан, устроила пикет на карантине перед теннисным турниром Australian Open.
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