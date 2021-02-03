Сборная Австралии победила Грецию в матче ATP Cup
Сборная Австралии победила команду Греции в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне. В первом матче игрового дня австралиец Джон Миллман обыграл грека Михаила Перволаракиса со счётом 6:2, 6:3. Затем грек Стефанос Циципас одолел австралийца Алекса де Минора — 6:3, 7:5.
В решающей парной встрече Джон Пирс и Люк Савилл обыграли Циципаса и Перволаракиса со счётом 6:3, 4:6, [10:5]. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.
В первом туре сборная Австралии проиграла команде Испании — 0-3. Завтра, 4 февраля, испанцы сыграют с греками.
Сборная России вышла в полуфинал соревнований, одержав победы над командами Аргентины и Японии. Действующим победителем ATP Cup является сборная Сербии.
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