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Сборная Австралии победила Грецию в матче ATP Cup

Сборная Австралии победила Грецию в матче ATP Cup
Теннис / ATP 0

Сборная Австралии победила команду Греции в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне. В первом матче игрового дня австралиец Джон Миллман обыграл грека Михаила Перволаракиса со счётом 6:2, 6:3. Затем грек Стефанос Циципас одолел австралийца Алекса де Минора — 6:3, 7:5.

В решающей парной встрече Джон Пирс и Люк Савилл обыграли Циципаса и Перволаракиса со счётом 6:3, 4:6, [10:5]. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

В первом туре сборная Австралии проиграла команде Испании — 0-3. Завтра, 4 февраля, испанцы сыграют с греками.

Сборная России вышла в полуфинал соревнований, одержав победы над командами Аргентины и Японии. Действующим победителем ATP Cup является сборная Сербии.

ATP Cup. Группа B
03 февраля 2021, среда. 12:25 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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