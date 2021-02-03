Сборная Россия – в полуфинале ATP Cup! Медведев добыл решающее очко в матче с Нисикори

Даниил Медведев и Андрей Рублёв без поражений в одиночных поединках прошли групповой этап. Впереди матч за выход в финал.

Сборная России второй год подряд вышла в полуфинал командного турнира ATP Cup. Во второй день соревнований Даниил Медведев и Андрей Рублёв победили японских теннисистов. Впереди битва за выход в решающий матч или с Сербией, или с Германией.

В стартовый день ATP Cup — 2021 сборные Сербии, Испании, Италии и России одержали важные победы в своих группа и получили отличный шанс на попадание в плей-офф. Напомним, что в нынешнем розыгрыше участвует 12 команд, которые распределены по четырём группам. Каждая сборная на предварительном этапе проводит по два матча. Второй игровой день пропускали лидеры групп A и B – сербы и испанцы. Зато дебютировали Германия, Греция, Франция и Япония.

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После важной победы в первый день над командой Австрии во главе с Домиником Тимом сборная Италии во втором матче уверенно справилась и с французами. На сей раз Маттео Берреттини и Фабио Фоньини выиграли обе свои одиночки – у Гаэля Монфиса и Бенуа Пэра – и парная комбинация с турнирной точки зрения превратилась в формальность. Хотя за любой матч на соревнованиях теннисисты получают и рейтинговые очки, и призовые. Таким образом, Италия стала первой участницей полуфинала – от группы C.

А вот в группе A с двумя поражениями завершила выступление на турнире команда Канады. После проигрыша сербам теннисисты из Страны кленового листа проиграли и немцам. Причём Денис Шаповалов и Милош Раонич уступили на сей раз в обеих одиночках – Александру Звереву и Яну-Леннарду Штруффу. Теперь в этой тройке сборных по одной победе у Германии и Сербии, которые в третий день турнира и разыграют между собой путёвку в полуфинал.

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Сборная России после победы над аргентинцами во второй день играла с командой Японии, лидером которой является Кей Нисикори, а капитаном на этом турнире – белорус Максим Мирный. Стоит напомнить, что наша команда – единственная на соревнованиях, в составе которой сразу два участника входят в топ-10. В первый день второй номер команды Андрей Рублёв принёс важное очко, победив Гидо Пелью (6:1, 6:2). Во второй день россиянину достался Йосихито Нисиока – 57-я ракетка мира. Андрей снова, как и в первом матче, уверенно вёл игру, не испытал особых проблем со стороны соперника, а больше старался разобраться сам с собой. Как итог – счёт 6:1, 6:3 за 1 час 5 минут игры.

В соперники лидеру сборной России Даниилу Медведеву достался финалист US Open-2014 Кей Нисикори. Теннисисты уже встречались до этого четыре раза и счёт был равный – 2-2. Кей выиграл на грунте Монте-Карло-2018 и харде Брисбена-2019, а Даниил – на харде Токио-2018 и грунте Барселоны-2019. На данный момент Нисикори – 41-я ракетка мира. Он пережил непростые времена с бесконечными травмами, но теперь находится в неплохой форме.

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Как и ожидалось, Медведев не сразу нашёл свою игру в поединке с Нисикори. Хоть он и начал матч с брейка, но розыгрыши были затяжные, японец стойко сопротивлялся и тоже смог забрать у лидера российской сборной его подачу – 2:2. А дальше, хоть и не без труда, Даниилу удалось взять четыре гейма подряд и довести партию до победы – 6:2.

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Во втором сете Нисикори заиграл увереннее. Он чётко брал свою подачу и порой у него проходили удары, как в лучшие времена. Впрочем, Медведев тоже чётко брал свои геймы и не допускал грубых ошибок. Важным компонентом игры Даниила, как и накануне, была его убойная подача, порой завершавшаяся эйсами. Впервые россиянин добрался до брейк-пойнта лишь в 9-м гейме и сразу же его реализовал. Ну а затем Медведев чётко подал на матч – 6:2, 6:4. Это была 12-я победа подряд у Даниила с учётом концовки прошлого сезона.

Таким образом, Медведев добыл решающее очко в матче с японцами. Даниил и Андрей Рублёв без поражений в одиночных матчах прошли групповой этап. Сборная России стала победителем группы D и вышла в полуфинал. Соперник нашей команды определится в заключительный день предварительного этапа в матче Сербия — Германия. А россияне перед плей-офф получили выходной.