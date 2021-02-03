CAS отклонил апелляцию Ястремской, она не сможет принять участие в Australian Open

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской, которую подозревают в применении допинга. Ястремская подавала апелляцию с целью, чтобы её допустили к участию в Открытом чемпионате Австралии.

О положительном результате допинг-теста и временном отстранении Ястремской от выступлений на период расследования стало известно 7 января. В пробе украинской теннисистки, взятой 24 ноября 2020 года, были найдены метаболиты запрещённого вещества — местеролона.

Несмотря на отстранение, Ястремская прилетела в Австралию, где проходит полный карантин.

Ястремская планировала начать соревноваться в феврале. С 1-го по 7-е число месяца она намеревалась принять участие в турнире категории WTA 500 в Мельбурне, затем — в Australian Open. Помимо этого она заявилась на турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля.