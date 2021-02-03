Ястремская отреагировала на отклонение апелляции CAS и пропуск Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего её апелляцию на временное отстранение из-за подозрений в приёме допинга. Из-за отклонённой апелляции она не сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии.

«Я с грустью принимаю решение CAS отклонить апелляцию на временное отстранение. Хочу подчеркнуть, что CAS отклонил лишь апелляцию, связанную с отстранением на время расследования.

Теперь наступает время защищать себя по самому делу. Моя команда и я уверены в том, что сможем доказать невиновность.

Я знаю, что моё нахождение в Австралии вызывало некоторое беспокойство. CAS мог отменить решение о временном отстранении, тогда я смогла бы сыграть на Australian Open. Поэтому я и прилетела сюда.

Я не могу выразить словами свои чувства от того, что не смогу принять участие в первом турнире «Большого шлема» в году. Я благодарю организаторов за их работу и условия, которые они создали в эти сложные времена. Поэтому я намереваюсь покрыть все расходы Федерации тенниса Австралии, которые были связаны с моим пребыванием», — написала Ястремская в «твиттере».