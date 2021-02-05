Кудерметова проиграла во втором круге турнира в Мельбурне, Азаренко победила Путинцеву

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). Во втором круге она проиграла представительнице США Энн Ли со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.



Кудерметова 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.



За выход в полуфинал американка поспорит с румынкой Сораной Кырстей. Ранее на старте турнира поражения потерпели россиянки Анна Блинкова и Светлана Кузнецова.



В январе Кудерметова дошла до финала первого турнира WTA в сезоне в Абу-Даби и проиграла Арине Соболенко из Беларуси — 2:6, 2:6.

Мельбурн. Женщины. Второй круг

Виктория Азаренко (Беларусь) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 1:6, [11:9].