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Кудерметова проиграла во втором круге турнира в Мельбурне, Азаренко победила Путинцеву

Кудерметова проиграла во втором круге турнира в Мельбурне, Азаренко победила Путинцеву
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). Во втором круге она проиграла представительнице США Энн Ли со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Кудерметова 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в полуфинал американка поспорит с румынкой Сораной Кырстей. Ранее на старте турнира поражения потерпели россиянки Анна Блинкова и Светлана Кузнецова.

В январе Кудерметова дошла до финала первого турнира WTA в сезоне в Абу-Даби и проиграла Арине Соболенко из Беларуси — 2:6, 2:6.

Мельбурн. Женщины. Второй круг
Виктория Азаренко (Беларусь) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 1:6, [11:9].

Мельбурн-3 (ж). 2-й круг
05 февраля 2021, пятница. 04:50 МСК
Энн Ли
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Мельбурн-3 (ж). 2-й круг
05 февраля 2021, пятница. 03:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 1 11
4 		6 0 9
         
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