Александрова разгромила вторую ракетку мира Халеп и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В четвертьфинале 33-я ракетка мира разгромила румынку Симону Халеп, которая была посеяна под первым номером. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час. Александрова не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Её соперница, занимающая второе место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.
Соперницей Александровой по полуфиналу турнира станет эстонка Кайя Канепи. Она вышла в полуфинал на отказе чешки Каролины Муховой.
Призовой фонд турнира превышает $ 440 тыс.
Мельбурн-2 (ж). 1/4 финала
05 февраля 2021, пятница. 09:30 МСК
2
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
0 : 2
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33
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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