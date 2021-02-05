Александрова разгромила вторую ракетку мира Халеп и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В четвертьфинале 33-я ракетка мира разгромила румынку Симону Халеп, которая была посеяна под первым номером. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час. Александрова не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Её соперница, занимающая второе место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

Соперницей Александровой по полуфиналу турнира станет эстонка Кайя Канепи. Она вышла в полуфинал на отказе чешки Каролины Муховой.

Призовой фонд турнира превышает $ 440 тыс.