Шаповалов расписался на камере словами «я устал» после четырёхчасового матча с Синнером
Канадский теннисист Денис Шаповалов необычно расписался на камере после затяжного матча первого круга Открытого чемпионата Австралии с итальянцем Янником Синнером.
Шаповалов написал «I'm tired» («Я устал»). Напомним, теннисисты сыграли все пять сетов, и матч продолжался почти четыре часа.
Встреча завершилась победой канадца со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4. Во втором круге турнира Шаповалов встретится с австралийцем Бернардом Томичем.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на обязательный карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера на протяжении двух недель.
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