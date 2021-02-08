Шаповалов расписался на камере словами «я устал» после четырёхчасового матча с Синнером

Канадский теннисист Денис Шаповалов необычно расписался на камере после затяжного матча первого круга Открытого чемпионата Австралии с итальянцем Янником Синнером.

Шаповалов написал «I'm tired» («Я устал»). Напомним, теннисисты сыграли все пять сетов, и матч продолжался почти четыре часа.

Встреча завершилась победой канадца со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4. Во втором круге турнира Шаповалов встретится с австралийцем Бернардом Томичем.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на обязательный карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера на протяжении двух недель.