Экс первая ракетка мира Каролина Возняцки сообщила, что в июне станет мамой

Бывшая первая ракетка мира, 30-летняя датчанка Каролина Возняцки, которая завершила карьеру в начале 2020 года из-за ревматоидного артрита, сообщила, что ждёт ребёнка.
«Мы не можем дождаться, чтобы поприветствовать нашу малышку в июне!» — написала Возняцки на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографию, сделанную во время УЗИ.
Фото можно посмотреть на странице Каролины Возняцки в «Инстаграме».
Мужем Возняцки является бывший игрок НБА Дэвид Ли. Спортсмены были обручены с ноября 2017 года, свадьба состоялась 15 июня 2019 года.
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2018), победительница Финала тура WTA (2017) в одиночном разряде, победительница 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде).
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