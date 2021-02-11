Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open. На карантине она жила в номере с мышью

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 26-м номером, вышла в третий круг, обыграв бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Юлия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг Путинцева поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 5) — Кори Гауфф (США).

Во время пребывания на жёстком карантине у Юлии возникли трудности — в её отельном номере бегала мышь. В первый раз теннисистка пожаловалась на грызуна ещё 16 января, после чего её переселили в другой номер, однако ситуация не изменилась.