Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open. На карантине она жила в номере с мышью

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 26-м номером, вышла в третий круг, обыграв бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.
Юлия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвёртый круг Путинцева поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 5) — Кори Гауфф (США).
Во время пребывания на жёстком карантине у Юлии возникли трудности — в её отельном номере бегала мышь. В первый раз теннисистка пожаловалась на грызуна ещё 16 января, после чего её переселили в другой номер, однако ситуация не изменилась.
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|2
- 11 февраля 2021
-
08:32
-
08:08
-
07:53
-
07:35
-
07:23
-
06:36
-
06:14
- 10 февраля 2021
-
23:18
-
16:34
-
16:26
-
15:40
-
15:25
-
14:44
-
14:32
-
14:27
-
13:59
-
13:54
-
13:25
-
12:30
-
12:24
-
11:55
-
11:36
-
10:51
-
10:27
-
10:21
-
10:12
-
09:53
-
09:22
-
09:16
-
08:36
-
08:26
-
07:51
-
04:43
-
04:41
-
04:26