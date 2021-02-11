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Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open. На карантине она жила в номере с мышью

Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open. На карантине она жила в номере с мышью
Теннис / Australian Open 2021 0

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 26-м номером, вышла в третий круг, обыграв бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Юлия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг Путинцева поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 5) — Кори Гауфф (США).

Во время пребывания на жёстком карантине у Юлии возникли трудности — в её отельном номере бегала мышь. В первый раз теннисистка пожаловалась на грызуна ещё 16 января, после чего её переселили в другой номер, однако ситуация не изменилась.

Australian Open (ж). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 04:45 МСК
Юлия Путинцева
28
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 2
         
Элисон Ван Эйтванк
67
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
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