Потапова: Серена дала мне один шанс, и я его не использовала. Второго уже не было

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала поражение (6:7, 2:6) от американки Серены Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
«Если честно, от этого матча я больше расстроена, чем довольна, потому что всегда обиднее проигрывать, когда было близко, особенно в первом сете. Но я надеюсь, что из этого матча я взяла огромный опыт и урок. И надеюсь, что в следующий раз всё будет по-другому.
Точкой переворота стали пять двойных? Думаю, конечно, да. Серена дала мне этот один шанс, и я его не использовала. И второго уже не было. К сожалению, с такими, как она, всегда так: если ты не используешь шанс, то до свидания. У тебя он был. Да, были двойные. Что произошло: весь матч до счёта 5:3 я играла против неё, против соперницы. Я не думала о счёте. Как только почувствовала запах победы, всё изменилось и я начала играть на счёт, он меня волновал. Это большая ошибка. Когда ты это делаешь, то зажимаешься, потому что ты ведёшь. Но с такими, как она, ты ведешь 5:3 или 5:2 — это неважно. Они будут играть до последнего, стараться вернуться в матч, что и произошло», — приводит слова Потаповой Eurosport.ru.
- 12 февраля 2021
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