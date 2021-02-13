Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович не тренируется после травмы, его участие в следующем матче пока под вопросом

Джокович не тренируется после травмы, его участие в следующем матче пока под вопросом
Теннис / Australian Open 2021 0

Сербский теннисист Новак Джокович сегодня, 13 февраля, не проводит тренировки, сообщает ESPN со ссылкой на Горана Иванишевича, тренера первой ракетки мира. Его участие в матче 1/8 финала Australian Open с Милошем Раоничем до сих пор остаётся под вопросом.

Джокович накануне в матче третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем травмировал бедро. Несмотря на болевые ощущения, Джокович одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. После матча Новак признался, что не знает, сможет ли выйти на корт на следующий матч на турнире.

Джокович — действующий победитель Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году в финале турнира он обыграл австрийца Доминика Тима.

Матч Джокович — Раонич запланировал на завтра, 14 февраля.

Джокович — о травме: это надрыв мышцы. Не знаю, смогу ли выйти на корт в 1/8 финала
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021