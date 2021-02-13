Джокович не тренируется после травмы, его участие в следующем матче пока под вопросом
Сербский теннисист Новак Джокович сегодня, 13 февраля, не проводит тренировки, сообщает ESPN со ссылкой на Горана Иванишевича, тренера первой ракетки мира. Его участие в матче 1/8 финала Australian Open с Милошем Раоничем до сих пор остаётся под вопросом.
Джокович накануне в матче третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем травмировал бедро. Несмотря на болевые ощущения, Джокович одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. После матча Новак признался, что не знает, сможет ли выйти на корт на следующий матч на турнире.
Джокович — действующий победитель Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году в финале турнира он обыграл австрийца Доминика Тима.
Матч Джокович — Раонич запланировал на завтра, 14 февраля.
Джокович — о травме: это надрыв мышцы. Не знаю, смогу ли выйти на корт в 1/8 финала
Рекомендуем вам
- 13 февраля 2021
-
09:18
-
09:11
-
08:36
-
06:14
-
05:21
-
04:36
- 12 февраля 2021
-
23:56
-
23:15
-
21:58
-
21:36
-
20:48
-
20:35
-
19:38
-
19:34
-
19:14
-
18:32
-
17:43
-
17:09
-
16:50
-
16:27
-
16:20
-
15:56
-
14:48
-
14:05
-
13:59
-
13:51
-
13:40
-
13:06
-
12:53
-
12:40
-
12:28
-
12:28
-
12:17
-
11:43
-
11:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам