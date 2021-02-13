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Чемпионки US Open-2020 Звонарёва и Зигемунд вышли в третий круг парного турнира AO-2021

Чемпионки US Open-2020 Звонарёва и Зигемунд вышли в третий круг парного турнира AO-2021
Теннис 0
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Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд вышла в третий круг парного турнира Australian Open. В матче второго круга соревнований со счётом 6:4, 6:2 они победили украинок Катерину Бондаренко и Надежду Киченок. Встреча продолжалась 1 час и 35 минут.

Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 5.

За выход в четвёртый круг «Australian Open» Вера и Лаура поспорят с бельгийкой Элисе Мертенс и представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Поединок состоится завтра, 14 февраля.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
13 февраля 2021, суббота. 04:40 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Катерина Бондаренко
Украина
Катерина Бондаренко
Надежда Киченок
Украина
Надежда Киченок
К. Бондаренко Н. Киченок
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