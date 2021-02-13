Чемпионки US Open-2020 Звонарёва и Зигемунд вышли в третий круг парного турнира AO-2021

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд вышла в третий круг парного турнира Australian Open. В матче второго круга соревнований со счётом 6:4, 6:2 они победили украинок Катерину Бондаренко и Надежду Киченок. Встреча продолжалась 1 час и 35 минут.
Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 5.
За выход в четвёртый круг «Australian Open» Вера и Лаура поспорят с бельгийкой Элисе Мертенс и представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Поединок состоится завтра, 14 февраля.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
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