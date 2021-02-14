Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Звонарёва и Зигемунд проиграли Соболенко и Мертенс в 1/8 финала парного Australian Open

Звонарёва и Зигемунд проиграли Соболенко и Мертенс в 1/8 финала парного Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Действующие чемпионки US Open в парном разряде россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд уступили Элисе Мертенс (Бельгия) и Арине Соболенко (Беларусь) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Зигемунд и Звонарёва 3 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Мертенс и Соболенко 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейков из 8.

Соперниками Соболенко и Мертенс в четвертьфинале соревнований станут Суко Аояма и Эна Шибахара из Японии.

Сегодня, 14 февраля, Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде Australian Open, со счётом 4:6, 6:2, 4:6 уступив Серене Уильямс.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 09:45 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 2
6 		6 5 6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
Э. Мертенс А. Соболенко
Анна Калинская не сумела выйти в четвертьфинал парного Australian Open
«Мясо кенгуру? Никогда! Они же милые». О дружбе звёзд тенниса с австралийскими зверюшками
Забавные фото и видео Курниковой, Шараповой, Федерера, Серены с экзотическими животными.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021