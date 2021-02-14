Звонарёва и Зигемунд проиграли Соболенко и Мертенс в 1/8 финала парного Australian Open

Действующие чемпионки US Open в парном разряде россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд уступили Элисе Мертенс (Бельгия) и Арине Соболенко (Беларусь) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Зигемунд и Звонарёва 3 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Мертенс и Соболенко 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейков из 8.
Соперниками Соболенко и Мертенс в четвертьфинале соревнований станут Суко Аояма и Эна Шибахара из Японии.
Сегодня, 14 февраля, Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде Australian Open, со счётом 4:6, 6:2, 4:6 уступив Серене Уильямс.
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