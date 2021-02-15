Хенман: снятие Берреттини поможет Циципасу в матче с Надалем

Бывшая четвёртая ракетка мира, а ныне телеэксперт Тим Хенман поделился ожиданиями от четвертьфинала Australian Open Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция). Греческий теннисист автоматически прошёл в четвертьфинал после того, как из-за травмы от игры отказался итальянец Маттео Берреттини.
По словам Хенмана, Циципасу нужно использовать свой шанс, учитывая, что он получит больше времени на восстановление и подготовку.
«Думаю, что снятие Берреттини поможет Стефаносу. Никаких сомнений. Когда играешь с Надалем, нужно иметь полный бензобак, всю энергию. Теперь у Циципаса есть преимущество, нужно его использовать.
Уверен, что Стефанос хорошо подготовится, попрактикуется. Он готовился к матчу с Берреттини. И теперь наверняка Циципас выйдет на корт, поиграет со своим тренером. При этом ему важно переключиться на матч с Надалем», — цитирует Хенмана Eurosport.
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