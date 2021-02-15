Рублёв — о матче с Медведевым: хотя бы один из нас пройдёт в полуфинал, это хорошо
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с соотечественником Даниилом Медведевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
«Хотя бы один из нас пройдёт в полуфинал, это хорошая новость. Но это будет тяжёлый матч. В последний раз, когда мы играли, он одолел меня в четвертьфинале US Open. Теперь мы встретимся в четвертьфинале Australian Open. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, мы сможем провести отличный поединок и показать высокий уровень», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
В матче 1/8 финала Рублёв обыграл норвежца Каспера Рууда. Матч был остановлен после второго сета, Рууд отказался продолжить игру. Медведев в трёх сетах со счётом 6:4, 6:2, 6:3 обыграл американца Маккензи Макдональда.
Медведев — о матче с Рублёвым: один из нас поздравит другого, если только не поругаемся
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