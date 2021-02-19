Александр Зверев и Энди Маррей получили уайлд-кард на турнир в Роттердаме

Немец Александр Зверев и бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей получили уайлд-кард на турнир в Роттердаме (Нидерланды), сообщает журналист Николаус Финк на своей странице в «Твиттере».
Зверев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии в четвертьфинальной стадии, уступив первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема». Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.
Из российских теннисистов на турнир заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
Турнир пройдёт с 1 по 7 марта.
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