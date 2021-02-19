Чесноков: Медведев способен творить чудеса. Он будет играть лучше Джоковича

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии, где он сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
«Медведев был лучше на подаче, лучше двигался, удары были плотнее. Даже если сравнивать с Итоговым, он выглядит солиднее. Психологически он просто непоколебим. Даня иногда находит такие удары… Не в метре от линии, а в конкретную точку.
Если говорить о Медведеве на турнире, то раскрытие возможностей началось после пятисетового матча с Краиновичем. Он стал неудержимым, стало очевидно, что обыграть его невозможно. С игрой как против Циципаса Дане Джокович по силам. Он будет играть лучше него. Психологически Медведев в прекрасной форме, ноги невероятно быстрые. Он способен творить чудеса в этом состоянии. У Дани хорошие шансы на титул», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 19 февраля 2021
-
20:47
-
20:20
-
19:33
-
18:22
-
17:50
-
16:51
-
16:28
-
16:09
-
16:00
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:15
-
15:04
-
14:47
-
14:35
-
14:28
-
14:22
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
13:57
-
13:29
-
12:38
-
12:29
-
11:10
-
10:23
-
09:35
-
09:18
-
08:23
-
07:30
- 18 февраля 2021
-
22:35
-
22:09
-
21:32
-
20:50