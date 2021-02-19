Чесноков: Медведев способен творить чудеса. Он будет играть лучше Джоковича

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии, где он сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Медведев был лучше на подаче, лучше двигался, удары были плотнее. Даже если сравнивать с Итоговым, он выглядит солиднее. Психологически он просто непоколебим. Даня иногда находит такие удары… Не в метре от линии, а в конкретную точку.



Если говорить о Медведеве на турнире, то раскрытие возможностей началось после пятисетового матча с Краиновичем. Он стал неудержимым, стало очевидно, что обыграть его невозможно. С игрой как против Циципаса Дане Джокович по силам. Он будет играть лучше него. Психологически Медведев в прекрасной форме, ноги невероятно быстрые. Он способен творить чудеса в этом состоянии. У Дани хорошие шансы на титул», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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