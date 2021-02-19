Крис Эверт назвала самый интересный аспект игры Даниила Медведева

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Крис Эверт поделилась своим мнением об игре российского теннисиста Даниила Медведева.
«Наверное, самый интересный аспект игры Медведева это то, как он сочетает своё стратегическое превосходство с нестандартным подходом к принятию случайных решений. Это означает, что трудно расшифровать, где заканчивается его план и где он начинает придумывать что-то по ходу дела», — приводит слова Эверт журналист Лэнс Сандерс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 21 февраля Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном матче Даниил обыграл грека Стефаноса Циципаса, Джокович — россиянина Аслана Карацева, пробившегося в основную стадию через квалификацию.
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