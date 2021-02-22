Осака: мне повезло, что я не Леброн, мне нравится гулять одной без внимания людей

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победителем Открытого чемпионата Австралии, призналась, что карантин перед стартом соревнований помог ей. Участники Australian Open по прилёте в Австралию были вынуждены находиться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Я думаю, что карантин повлиял на меня. У меня было много времени побыть одной. Нужно было оставаться одной в номере наедине со своими мыслями. И я думаю, что мне это было полезно. Я смогла посидеть и подумать о многом. Мне кажется, что это помогло обрести уверенность в собственных силах, настроиться.

Вообще, мне нравится иногда погулять одной, без внимания людей. И мне в какой-то мере повезло, что я не Леброн Джеймс или кто-то ещё из суперзвёзд. Когда меня видят, за мной не начинают идти, я могу чувствовать себя спокойно», — сказала Осака.

Наоми Осака стала второй ракеткой мира, Серена Уильямс — седьмой