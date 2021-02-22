Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Виландер: Медведеву надо поработать над вариативностью ударов

Виландер: Медведеву надо поработать над вариативностью ударов
Теннис / Australian Open 2021 0

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился впечатлениями от финала Australian Open. В финале турнира «Большого шлема» серб Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович в рекордный девятый раз выиграл Australian Open.

«Удивительно, как Джокович превратил Australian Open в свой домашний турнир «Большого шлема». У Рафы есть «Ролан Гаррос», у Роджера Федерера – Уимблдон. Невероятно, что каждый из них доминирует на своём турнире «Большого шлема».

Но Новак… просто вау. Это тяжёлое поражение для Даниила Медведева. Очевидно, что ему надо поработать над вариативностью ударов», — цитирует Виландера Daily Express со ссылкой на Eurosport.

Фотосессия Джоковича на пляже после Australian Open помешала свадебной церемонии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021