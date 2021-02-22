Виландер: Медведеву надо поработать над вариативностью ударов
Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился впечатлениями от финала Australian Open. В финале турнира «Большого шлема» серб Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович в рекордный девятый раз выиграл Australian Open.
«Удивительно, как Джокович превратил Australian Open в свой домашний турнир «Большого шлема». У Рафы есть «Ролан Гаррос», у Роджера Федерера – Уимблдон. Невероятно, что каждый из них доминирует на своём турнире «Большого шлема».
Но Новак… просто вау. Это тяжёлое поражение для Даниила Медведева. Очевидно, что ему надо поработать над вариативностью ударов», — цитирует Виландера Daily Express со ссылкой на Eurosport.
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