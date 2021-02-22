Энди Маррей: молодые игроки не показали, что они особенно близки к «Большой тройке»

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился мнением о прошедшем Открытом чемпионате Австралии. Напомним, победителем стал Новак Джокович. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.
«Честно говоря, я ожидал, что в финале будет более плотная борьба. Но я знаю, насколько хорош Новак, к тому же он был очень мотивирован. Перед финалом Медведев говорил, что на Новака будет оказываться огромное давление. Это правда, но Джокович — это топ-игрок. Он сталкивался с огромным давлением на протяжении всей своей карьеры, и знает, как справиться с этим и выступить на своём лучшем уровне, когда это необходимо.
Играть в финале «Большого шлема» — это не то же самое, что играть в четвертьфинале или полуфинале. Когда выходишь на корт с тем, кто выиграл 17, 19 или 20 «Шлемов», это довольно пугающе. Но как по мне, молодые ребята не показали, что они особенно близки к «Большой тройке», — приводит слова Маррея Eurosport UK.
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