Александр Бублик вошёл в топ-10 чемпионской гонки ATP
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 1 марта представитель Казахстана Александр Бублик поднялся на 10-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В первую пятёрку входят трое россиян — Даниил Медведев, Аслан Карацев и Андрей Рублёв.
Чемпионская гонка ATP. 1 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1700.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 835.
4 (4). Аслан Карацев (Россия) — 745.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 670.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 425.
8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 405.
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 380.
10 (19). Александр Бублик (Казахстан) — 365.
...
34 (27). Карен Хачанов (Россия) — 180...
89 (70). Роман Сафиуллин (Россия) — 70.
Аслан Карацев опустился на две строчки в рейтинге ATP
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