Веснина и Зигемунд завершили выступление на турнире в Дохе

Россиянка Елена Веснина и немка Лаура Зигемунд завершили выступление на турнире в Дохе (Катар). В матче второго круга они со счётом 3:6, 4:6 уступили Монике Никулеску (Румыния) и Елене Остапенко (Латвия).

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Веснина и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная ошибка и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем матче Никулеску и Остапенко предстоит встреча с Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой (обе — Чехия).

На турнире в Дохе Веснина вернулась в тур. Последний официальный матч 34-летняя Веснина провела на «Ролан Гаррос» — 2018. На протяжении своей карьеры Веснина выиграла три турнира «Большого шлема» в парном разряде и один — в миксте.

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