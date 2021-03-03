Веснина и Зигемунд завершили выступление на турнире в Дохе

Россиянка Елена Веснина и немка Лаура Зигемунд завершили выступление на турнире в Дохе (Катар). В матче второго круга они со счётом 3:6, 4:6 уступили Монике Никулеску (Румыния) и Елене Остапенко (Латвия).
Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Веснина и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная ошибка и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем матче Никулеску и Остапенко предстоит встреча с Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой (обе — Чехия).
На турнире в Дохе Веснина вернулась в тур. Последний официальный матч 34-летняя Веснина провела на «Ролан Гаррос» — 2018. На протяжении своей карьеры Веснина выиграла три турнира «Большого шлема» в парном разряде и один — в миксте.
- 3 марта 2021
-
21:48
-
21:05
-
20:00
-
19:27
-
19:19
-
18:26
-
17:37
-
16:51
-
16:25
-
15:02
-
14:29
-
13:50
-
12:52
-
12:24
-
10:29
-
09:13
-
09:03
- 2 марта 2021
-
23:56
-
23:38
-
21:08
-
20:21
-
19:30
-
19:08
-
18:13
-
18:09
-
16:13
-
14:58
-
13:24
-
12:50
-
12:35
-
11:40
-
10:48
-
10:25
-
09:57
-
09:11