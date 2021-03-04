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Веснина: по забитым мышцам я точно не скучала

Веснина: по забитым мышцам я точно не скучала
Теннис / WTA 0
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Теннисистка Елена Веснина поделилась ощущениями после возвращения на корт. 34-летняя россиянка не выступала с 2018 года после рождения дочери и вернулась в тур на турнире в Дохе.

В миксте вместе с немкой Лаурой Зигемунд она вышла во второй круг, но там пара накануне уступила Монике Никулеску (Румыния) и Елене Остапенко (Латвия).

«Спасибо, Доха. Было здорово вновь выйти на корт после 2,5-летнего перерыва, почувствовать игру, адреналин и забитые напрочь мышцы (по последнему я точно не скучала). Спасибо всем за добрые слова поддержки, которые буквально сыпались со всех концов земного шара.

Мой следующий турнир будет в Санкт-Петербурге. Надеюсь увидеть родных болельщиков и порадовать вас своей игрой. И ещё Лиза просила всем передать, что она покормила кошку», — написала Веснина в своём «инстаграме», добавив хештеги #неопятьаснованакорте и #началоположено.

Турнир St.Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 15 по 21 марта.

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