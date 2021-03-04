Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии, прикрывшись только простынёй. Фото

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии. Снимки на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотограф Лана Фурсова.

Посмотреть фотографии можно на странице Ланы Фурсовой в «Инстаграме».

В конце января Свитолина объявила о расставании с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Они встречались два года, и в прошлом году также сообщали о паузе в отношениях.

Сегодня, 4 марта, Свитолиной предстоит встреча с белоруской Викторией Азаренко в четвертьфинале турнира WTA-500 в Дохе (Катар). Начало матча — в 18:05 мск. В матче второго круга соревнований украинка со счётом 6:1, 6:2 обыграла Мисаки Дои (Япония). Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530.