Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Светлана Кузнецова опустилась на две строчки в рейтинге WTA

Светлана Кузнецова опустилась на две строчки в рейтинге WTA
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

В обновлённом рейтинге WTA от 8 марта российская теннисистка Светлана Кузнецова опустилась на две строчки. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 8 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7835.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Серена Уильямс (США) — 4915.
8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 4810.
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4571.

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1900.
34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) — 1800...
41 (39). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
43 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
58 (58). Дарья Касаткина (Россия) — 1295...
70 (69). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
88 (88). Анастасия Потапова (Россия) — 891...
94 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 858.

Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству недель на вершине рейтинга ATP
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021