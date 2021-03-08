Гаске: Рублёв — тяжёлый соперник, но мне нечего терять

Французский теннисист Ришар Гаске поделился ожиданиями от матча с Андреем Рублёвым во втором круге турнира в Дохе (Катар).

«Конечно, мне нравится играть здесь, у меня есть отличные воспоминания, связанные с этим турниром. Это один из лучших турниров в мире. Надеюсь, выступлю хорошо. Знаю, что в следующем круге у меня будет тяжёлый соперник, но мне нечего терять. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы выиграть», — приводит слова Гаске пресс-служба ATP.

В матче первого круга Гаске обыграл Блажа Ролу из Словении, который пробился в основную сетку через квалификацию. Третий номер посева Рублёв начнёт выступление со второго круга.

Соревнования завершатся 13 марта. Призовой фонд турнира в Дохе составит почти $ 891 тыс.

Рублёв — о победной серии: между турнирами ATP-500 были поражения, так что какая разница?