Гаске: Рублёв — тяжёлый соперник, но мне нечего терять
Французский теннисист Ришар Гаске поделился ожиданиями от матча с Андреем Рублёвым во втором круге турнира в Дохе (Катар).
«Конечно, мне нравится играть здесь, у меня есть отличные воспоминания, связанные с этим турниром. Это один из лучших турниров в мире. Надеюсь, выступлю хорошо. Знаю, что в следующем круге у меня будет тяжёлый соперник, но мне нечего терять. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы выиграть», — приводит слова Гаске пресс-служба ATP.
В матче первого круга Гаске обыграл Блажа Ролу из Словении, который пробился в основную сетку через квалификацию. Третий номер посева Рублёв начнёт выступление со второго круга.
Соревнования завершатся 13 марта. Призовой фонд турнира в Дохе составит почти $ 891 тыс.
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