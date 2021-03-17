Надаль согласился провести матч с Федерером на открытии обновлённого стадиона «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует организовать выставочный теннисный матч между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером в честь открытия обновлённого домашнего стадиона мадридцев «Сантьяго Бернабеу» в 2022 году.

По информации Defensa Central, Перес уже получил «да» от Надаля на предложение участвовать в амбициозном проекте. Полагаясь на крепкую дружбу Надаля и Федерера, Перес прогнозирует положительный ответ и от швейцарца. В случае отказа будут рассмотрены кандидатуры других представителей топ-5 рейтинга ATP.

Целью Переса является организация теннисного матча с наибольшим количеством зрителей в истории. Действующий рекорд принадлежит благотворительной встрече Надаля с Федерером в ЮАР, она собрала почти 52 тыс. зрителей. Победу в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 6:3 одержал швейцарец.

Вместимость «Сантьяго Бернабеу» — 81 тыс. мест.

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