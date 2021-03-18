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Виктория Азаренко сейчас была бы второй ракеткой мира, если бы рейтинг не «заморозили»

Виктория Азаренко сейчас была бы второй ракеткой мира, если бы рейтинг не «заморозили»
Теннис / WTA 0
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Портал Tennis показал, как бы в настоящее время выглядел рейтинг WTA, если бы его не «заморозили» в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Примечательно, что в первую десятку не вошла бы нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, а представительница Беларуси Виктория Азаренко заняла бы вторую строчку.

1. Наоми Осака (Япония) — 4770.
2. Виктория Азаренко (Беларусь) — 3061.
3. Ига Свёнтек (Польша) — 3002.
4. Дженнифер Брэйди (США) — 2743.
5. Элисе Мертенс (Бельгия) — 2621.
6. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2355.
7. Арина Соболенко (Беларусь) — 2097.
8. Серена Уильямс (США) — 1980.
9. Симона Халеп (Румыния) — 1950.
10. Софья Кенин (США) — 1813.

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Стало известно, как выглядел бы рейтинг ATP, если бы его не «заморозили» в 2020 году
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