Виктория Азаренко сейчас была бы второй ракеткой мира, если бы рейтинг не «заморозили»

Портал Tennis показал, как бы в настоящее время выглядел рейтинг WTA, если бы его не «заморозили» в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Примечательно, что в первую десятку не вошла бы нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, а представительница Беларуси Виктория Азаренко заняла бы вторую строчку.

1. Наоми Осака (Япония) — 4770.

2. Виктория Азаренко (Беларусь) — 3061.

3. Ига Свёнтек (Польша) — 3002.

4. Дженнифер Брэйди (США) — 2743.

5. Элисе Мертенс (Бельгия) — 2621.

6. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2355.

7. Арина Соболенко (Беларусь) — 2097.

8. Серена Уильямс (США) — 1980.

9. Симона Халеп (Румыния) — 1950.

10. Софья Кенин (США) — 1813.

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