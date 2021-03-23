Берреттини – пятый представитель топ-10, снявшийся с турнира в Майами

Итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с турнира категории «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 24 марта по 5 апреля. Ранее итальянец покинул Australian Open на стадии 1/8 финала из-за травмы.

Берреттини единожды играл в основной сетке турнира в Майами: в 2019 году в матче первого круга он проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 4:6, 3:6.

Матео Берреттини – пятый представитель топ-10 рейтинга ATP, который отказался от участия в «Мастерсе».

В 2021 году турнир в Майами пройдёт без единого представителя так называемой «Большой тройки»: швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Федерер и Надаль не успели полностью восстановиться, а Джокович в период ограничений из-за пандемии коронавируса решил провести время с семьёй.