Давид Феррер: Надаль — легенда тенниса, и мы должны наслаждаться его игрой, пока можем
Спортивный директор турнира серии ATP-500 в Барселоне Давид Феррер поделился мнением о своём соотечественнике Рафаэле Надале. Ранее Надаль сообщил, что примет участие в соревнованиях, которые пройдут с 19 по 25 апреля в столице Каталонии.
«Участие Рафы на турнире в Барселоне очень важно. В прошлом году соревнования не состоялись, и в этом их значимость только возрастёт. На протяжении всей карьеры Надаль делал нечто удивительное и неповторимое. Мы можем лишь объяснить всем болельщикам, что то, что мы видели в его исполнении, больше никто не повторит. Рафа – настоящая легенда тенниса, и мы должны наслаждаться его игрой, пока можем», — приводит слова Феррера официальный сайт турнира в Барселоне.
Турнир серии «Мастерс» впервые за 17 лет пройдёт без Джоковича, Федерера и Надаля
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