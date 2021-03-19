Турнир серии «Мастерс» впервые за 17 лет пройдёт без Джоковича, Федерера и Надаля

От участия в турнире серии «Мастерс» в Майами (США) последовательно отказались все теннисисты так называемой «Большой тройки»: швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Федерер и Надаль не успели полностью восстановиться, а Джокович в период ограничений из-за пандемии коронавируса решил провести время с семьёй.
Последний раз турнир серии «Мастерс» проходил без Джоковича, Федерера и Надаля в 2004 году в Париже (Франция). Чемпионом тогда стал россиянин Марат Сафин.
В 2021 году первой ракеткой «Мастерса» в Майами станет россиянин Даниил Медведев, который занимает вторую строчку в рейтинге АТР.
Напомним, что в этом году Джокович и Надаль сыграли только на Australian Open, а Федерер вернулся в Тур после годичного перерыва на турнире в Дохе.
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