Медведев – о 2-й строчке рейтинга: это могло добавить давления, но я получаю удовольствие

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев признался, что не чувствует дополнительного давления от того, что поднялся на вторую строчку рейтинга ATP.
«Прошла неделя с момента, как я поднялся на вторую строчку, возможно, это могло бы добавить давления. Но нет, это только даёт мне энергии. Я хочу и дальше прогрессировать, доказывать, что заслуженно занимаю эту позицию. Надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис в Майами.
Конечно, я получаю удовольствие от того, что я первый сеяный на «Мастерсе», особенно таком, как Майами. Однако я не испытываю давления по этому поводу, на меня сейчас давит только спортивный азарт, который будит во мне желание выигрывать матчи и побеждать на всех турнирах. Это давление со мной с детства, оно пробуждает соревновательный дух.
Да, я стал более зрелым с точки зрения тенниса, да и с точки зрения жизни тоже. Я много работал на корте, значительно улучшил свой теннис, физическую форму и психологическую устойчивость», — приводит слова Медведева ATP Tour.
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