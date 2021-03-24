Медведев – о 2-й строчке рейтинга: это могло добавить давления, но я получаю удовольствие

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев признался, что не чувствует дополнительного давления от того, что поднялся на вторую строчку рейтинга ATP.

«Прошла неделя с момента, как я поднялся на вторую строчку, возможно, это могло бы добавить давления. Но нет, это только даёт мне энергии. Я хочу и дальше прогрессировать, доказывать, что заслуженно занимаю эту позицию. Надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис в Майами.

Конечно, я получаю удовольствие от того, что я первый сеяный на «Мастерсе», особенно таком, как Майами. Однако я не испытываю давления по этому поводу, на меня сейчас давит только спортивный азарт, который будит во мне желание выигрывать матчи и побеждать на всех турнирах. Это давление со мной с детства, оно пробуждает соревновательный дух.

Да, я стал более зрелым с точки зрения тенниса, да и с точки зрения жизни тоже. Я много работал на корте, значительно улучшил свой теннис, физическую форму и психологическую устойчивость», — приводит слова Медведева ATP Tour.

Медведев: надеюсь когда-нибудь добраться и до первой строчки, возможности есть