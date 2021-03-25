Хачанов — о матче мечты на «Мастерсах»: хотелось бы сыграть в Париже с Маратом Сафиным

Российский теннисист Карен Хачанов назвал матч мечты на турнирах серии «Мастерс», а также рассказал о любимом городе из числа тех, в которых проводятся соревнования этой категории.

«Хотелось бы сыграть на «Мастерсе» в Париже с Маратом Сафиным. Он трижды выигрывал там. Это было его любимое место, а сейчас и моё тоже. Было бы неплохо сыграть с ним.



Какой город, в котором проводятся турниры серии «Мастерс», мой любимый? Я бы сказал, что их сразу два. Париж — это место, где я уже побеждал. Много раз говорил, что люблю играть во Франции. Атмосфера и энергия, которые я там испытываю, просто потрясающие, их трудно передать словами. Там я чувствую себя на высоте. Ещё назвал бы Мадрид. Турнир и город действительно отличные», — приводит слова Хачанова ATP Tour.