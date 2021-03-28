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Азаренко о победе в матче с Кербер: не сдавалась, когда у меня многое не получалось

Азаренко о победе в матче с Кербер: не сдавалась, когда у меня многое не получалось
Теннис / WTA 0
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на соревнованиях в Майами (США) под 15-м номером, прокомментировала победу в двух сетах, одержанную в матче с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер в третьем круге турнира в Майами (США) – 7:5, 6:2.

«Матчи с ней никогда не получаются лёгкими. Она хорошо играет на контратаках, умело действует в защите. Порой я и сама действую также. Думаю, поэтому в нашей встрече и было столько затяжных розыгрышей. Изначально понимала, что будет непросто, поэтому сразу настраивалась на этот матч.

Когда в начале у меня многое не получалось, я не сдавалась и продолжала искать правильный ритм и подход. Рада, что у меня всё получилось. А затем всё поменялось. Игра начала набирать обороты. Я сама стала больше двигаться. Думаю, это произошло прежде всего из-за правильного настроя и моего характера», — приводит слова Азаренко WTA.

За право выйти в четвертьфинал Азаренко поборется с австралийкой Эшли Барти.

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