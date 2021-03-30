Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв: Карацев – парень без эмоций. Выиграл он или проиграл — выражение лица всё то же

Рублёв: Карацев – парень без эмоций. Выиграл он или проиграл — выражение лица всё то же
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением об успешном выступлении российских теннисистов, а также иронично высказался о прорыве соотечественника Аслана Карацева.

«Четыре россиянина играют здорово в последнее время? Да, это очень хорошо для России. Всё больше и больше детей начинают заниматься теннисом. Это здорово.

Многие дети в России хотят быть похожими на Сафина? Я и сам хочу быть похожим на Марата. Когда бываю в Москве, мы часто видимся. Вместе мы здорово проводим время», — сказал Рублёв во время интервью на Tennis Channel Desk.

Рублёв также поделился мнением о прогрессе россиянина Аслана Карацева.

«Он парень без эмоций. Порой непонятно, о чём Аслан думает. Его выражение лица остаётся невозмутимым, выиграл ли он или проиграл», — добавил Андрей.

«Надеюсь, я с тобой больше не встречусь». Андрей Рублёв 4-й турнир подряд прошёл Фучовича
Россиянин оставил позади себя венгра в Роттердаме, Дохе и Дубае. А теперь и в Майами!
Андрей Рублёв: прививки от COVID-19 не дают никаких привилегий
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021