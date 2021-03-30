Рублёв: Карацев – парень без эмоций. Выиграл он или проиграл — выражение лица всё то же

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением об успешном выступлении российских теннисистов, а также иронично высказался о прорыве соотечественника Аслана Карацева.

«Четыре россиянина играют здорово в последнее время? Да, это очень хорошо для России. Всё больше и больше детей начинают заниматься теннисом. Это здорово.

Многие дети в России хотят быть похожими на Сафина? Я и сам хочу быть похожим на Марата. Когда бываю в Москве, мы часто видимся. Вместе мы здорово проводим время», — сказал Рублёв во время интервью на Tennis Channel Desk.



Рублёв также поделился мнением о прогрессе россиянина Аслана Карацева.

«Он парень без эмоций. Порой непонятно, о чём Аслан думает. Его выражение лица остаётся невозмутимым, выиграл ли он или проиграл», — добавил Андрей.

«Надеюсь, я с тобой больше не встречусь». Андрей Рублёв 4-й турнир подряд прошёл Фучовича Россиянин оставил позади себя венгра в Роттердаме, Дохе и Дубае. А теперь и в Майами!