Рублёв: Карацев – парень без эмоций. Выиграл он или проиграл — выражение лица всё то же

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением об успешном выступлении российских теннисистов, а также иронично высказался о прорыве соотечественника Аслана Карацева.
«Четыре россиянина играют здорово в последнее время? Да, это очень хорошо для России. Всё больше и больше детей начинают заниматься теннисом. Это здорово.
Многие дети в России хотят быть похожими на Сафина? Я и сам хочу быть похожим на Марата. Когда бываю в Москве, мы часто видимся. Вместе мы здорово проводим время», — сказал Рублёв во время интервью на Tennis Channel Desk.
Рублёв также поделился мнением о прогрессе россиянина Аслана Карацева.
«Он парень без эмоций. Порой непонятно, о чём Аслан думает. Его выражение лица остаётся невозмутимым, выиграл ли он или проиграл», — добавил Андрей.
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