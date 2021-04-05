Александр Зверев обошёл Роджера Федерера в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 5 апреля немецкий теннисист Александр Зверев обошёл швейцарца Роджера Федерера и стал шестой ракеткой мира. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой вторую строчку.

Рейтинг АТР. 5 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 030.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8660.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7040.

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 6125.

7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 5400.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3720.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453.

...

24 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2280...

28 (27). Аслан Карацев (Россия) — 1918.