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Александр Зверев обошёл Роджера Федерера в рейтинге ATP

Александр Зверев обошёл Роджера Федерера в рейтинге ATP
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 5 апреля немецкий теннисист Александр Зверев обошёл швейцарца Роджера Федерера и стал шестой ракеткой мира. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой вторую строчку.

Рейтинг АТР. 5 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 030.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8660.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7040.
6 (7). Александр Зверев (Германия) — 6125.
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 5400.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3720.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453.
...
24 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2280...
28 (27). Аслан Карацев (Россия) — 1918.

Медведев не пощадил ракетку! Даниил проиграл в Майами и остался в 10 очках от Джоковича
Выбыв из борьбы на престижном «Мастерсе», россиянин не смог обойти Новака Джоковича в чемпионской гонке.
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