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Хуркач – о победе Свёнтек на «Ролан Гаррос»: она придала уверенности игрокам из Польши

Победитель «Мастерса» в Майами-2021 польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал о причинах подъёма тенниса в Польше. Хуркач отметил выдающееся выступление соотечественницы Иги Свёнтек на прошлогоднем «Ролан Гаррос».

Напомним, представительница Польши дошла до финала турнира «Большого шлема», где уверенно обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.

«Я очень гордился Игой. Её победа на «Ролан Гаррос» была потрясающей. Думаю, она придала уверенности всем: я и другие молодые игроки из Польши поверили, что способны выигрывать большие титулы.

Надеюсь, моя игра тоже вдохновит поляков. Здорово, если им понравился мой теннис.

Я очень, очень горжусь тем, что я – поляк, и благодарен всем за поддержку», — приводит слова Хуркача сайт ATP.

Сам Хуркач вошёл в топ-20 (16-я строчка) обновлённого рейтинга ATP, он стал первым поляком в двадцатке сильнейших с 2014 года.

Хуркач стал чемпионом «Мастерса» в Майами, он в двух сетах обыграл Синнера