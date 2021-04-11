Рафаэль Надаль поделился видеонарезками с тренировки в Монте-Карло
Испанский теннисист Рафаэль Надаль на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил видеофрагменты с тренировочного занятия в Монте-Карло (Монако).
«Готовлюсь», — подписал видеозапись Надаль.
Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Рафаэля Надаля в «Инстаграме».
Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».
«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 11 по 18 апреля. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини. Сообщалось, что организаторы «Мастерса» облегчат правила нахождения в «пузыре» для тех теннисистов, которые привились от коронавируса.
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