Кудерметова рассказала о симпатии к Хабибу Нурмагомедову

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о симпатии к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.



«Хабиб — очень сильный парень. Ментально он также очень неплох. Он использует любую возможность, которая ему предоставляется. Вообще я думаю, что Хабиб — просто хороший человек. Когда он сражается, я всегда поддерживаю его. Он мне очень нравится. Надеюсь, что ментально и я смогу стать такой же.



Многие называют его Орлом, а кем бы назвала себя я? Не знаю, но многие называют меня чёрной кошкой, пантерой», — сказала Кудерметова в интервью на канале Tennis Channel.



Напомним, 24 октября 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Второй финал Кудерметовой в сезоне! В понедельник Вероника станет первой ракеткой России 23-летняя россиянка пробилась в решающий матч турнира WTA-500 в Чарльстоне.