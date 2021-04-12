Объявлен список теннисистов на турнир в Риме

Объявлен список теннисистов, которые сыграют на турнире в Риме. Об этом сообщает официальный сайт соревнования.

Турнир пройдёт с 9 по 16 мая. В нём примут участие 56 теннисистов.

В турнире зарегистрированы 44 из 45 лучших игроков в мужском рейтинге. За победу в соревновании поборются серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас, представитель Германии Александр Зверев, аргентинец Диего Шварцман и многие другие.

Россию будут представлять Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Швейцарец Роджер Федерер не заявлен в списках и не сыграет на турнире.

Победителем прошлогоднего турнира является серб Новак Джокович. В финале он обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.