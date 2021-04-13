Алла Кудрявцева ответила на критику, обрушившуюся в адрес её фигуры после родов

Российская теннисистка Алла Кудрявцева ответила на оскорбления в свой адрес из-за набранного веса после рождения ребёнка. Она опубликовала пост в своём «инстаграме». Напомним, в декабре 2018 года Кудрявцева стала мамой мальчика.
Публикация доступна в «инстаграме» российской теннисистки.
«К постоянным оскорблениям и советам закончить карьеру добавляются неприятные бодишеймерские комментарии от наших «замечательных» разочарованных ставочников. Поверьте, ребята, я, к сожалению, в курсе, что стала намного крупнее, чем была раньше. И мне крайне трудно находиться в окружении 20-летних девушек в идеальной форме и кучи мамочек, которые выглядят лучше, чем когда-либо…
Да, я сильно набрала в весе во время беременности, и мне трудно его скинуть. Я стараюсь, работаю, вернулась на корт. Так что оставьте меня в покое. У меня есть красивый здоровый ребёнок, которым я могу похвастаться… А что у вас?», — написала Кудрявцева.
Кудрявцева — победительница 10 турниров WTA в парном разряде. Также она поднималась на 15-ю строчку парного рейтинга.
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