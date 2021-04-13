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Из-за переноса «Ролан Гаррос» в Италии может пройти новый турнир ATP-250

Из-за переноса «Ролан Гаррос» в Италии может пройти новый турнир ATP-250
Теннис / Ролан Гаррос 2021 0

По информации издания Tennis World USA, Италия готовится принять новый турнир категории ATP-250 в Парме. Главным образом решение принято из-за недавнего переноса «Ролан Гаррос» и образовавшейся в связи с этим недельной паузы в расписании тура. Таким образом, предварительные даты проведения турнира – с 22 по 29 мая.

Напомним, Открытый чемпионат Франции был перенесён на неделю из-за объявленного локдауна на территории Франции. Новые сроки турнира – с 30 мая по 13 июня.

Парма (регион – Эмилия-Романья) станет вторым для Италии турниром ATP-250, в прошлом году Федерация тенниса Италии сумела возродить соревнования той же категории в Кальяри (Сардиния). Первым обладателем титула в Кальяри является серб Ласло Джере, в 2021 году домашний турнир выиграл Лоренцо Сонего.

Организаторы «Ролан Гаррос» внесли изменения в регламент соревнований
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