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Зверев: Новак голоден и полон решимости побить больше всяких рекордов, и он не остановится

Зверев: Новак голоден и полон решимости побить больше всяких рекордов, и он не остановится
Теннис / ATP 0

Шестая ракетка мира немец Александр Зверев поделился мнением об успешной карьере сербского теннисиста первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Все рекорды, которые есть у Новака, говорят сами за себя. Можно назвать много всего — и всё это он выиграл. Но самое интересное, что он всё ещё голоден. Сейчас он полон решимости побить ещё больше всяких рекордов, и он не остановится, пока не сделает этого.

Приятно осознавать, что в теннисе есть такие спортсмены, как Джокович. Надеюсь, что Новак будет продолжать играть ещё долго. Ну, а я смогу победить его ещё несколько раз», — приводит слова Зверева Tennis Head.

33-летний Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.

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