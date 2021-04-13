Зверев: Новак голоден и полон решимости побить больше всяких рекордов, и он не остановится
Шестая ракетка мира немец Александр Зверев поделился мнением об успешной карьере сербского теннисиста первой ракетки мира Новака Джоковича.
«Все рекорды, которые есть у Новака, говорят сами за себя. Можно назвать много всего — и всё это он выиграл. Но самое интересное, что он всё ещё голоден. Сейчас он полон решимости побить ещё больше всяких рекордов, и он не остановится, пока не сделает этого.
Приятно осознавать, что в теннисе есть такие спортсмены, как Джокович. Надеюсь, что Новак будет продолжать играть ещё долго. Ну, а я смогу победить его ещё несколько раз», — приводит слова Зверева Tennis Head.
33-летний Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.
Джокович – Звереву: желаю тебе звёздного выступления в Монако, но только до четвертьфинала
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