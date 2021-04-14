Серена Уильямс снимется в документальном сериале от Amazon, посвящённом её биографии
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс подписала эксклюзивный контракт на несколько проектов с американским кинодистрибьютором Amazon Studios. Помимо прочего, Серена примет участие в документальном сериале о её личной и профессиональной жизни.
Съёмки над телевизионным проектом проходят в настоящее время, однако дата выхода сериала пока неизвестна. О названии также ничего не сообщается.
«Я очень рада сотрудничеству с Amazon Studios — они разрабатывают один из самых вдохновляющих и важных материалов для аудитории во всём мире. У меня есть немало историй, которыми я очень хочу поделиться. С нетерпением жду этой возможности», — приводит слова Серены Deadline.
$ 63 тыс. за пост в соцсетях! Серена Уильямс знает, как монетизировать свои 23 «Шлема»
Шарапова, Медведев, Курникова также входят в топ-30 теннисистов, чьи сообщения оцениваются дороже всех.
«День ног!» Серена Уильямс поделилась фото в коротком обтягивающем комбинезоне
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
19:27
-
19:00
-
18:52
-
17:51
-
17:22
-
17:14
-
16:45
-
15:33
-
14:57
-
14:34
-
13:35
-
12:28
-
11:19
-
10:38
-
10:08
-
09:02
-
00:27
- 13 апреля 2021
-
23:44
-
23:44
-
22:46
-
22:17
-
21:59
-
18:50
-
18:29
-
18:18
-
17:38
-
17:02
-
16:22
-
15:34
-
15:15
-
14:47
-
14:19
-
13:55
-
13:42
-
13:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам