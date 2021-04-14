Серена Уильямс снимется в документальном сериале от Amazon, посвящённом её биографии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс подписала эксклюзивный контракт на несколько проектов с американским кинодистрибьютором Amazon Studios. Помимо прочего, Серена примет участие в документальном сериале о её личной и профессиональной жизни.



Съёмки над телевизионным проектом проходят в настоящее время, однако дата выхода сериала пока неизвестна. О названии также ничего не сообщается.



«Я очень рада сотрудничеству с Amazon Studios — они разрабатывают один из самых вдохновляющих и важных материалов для аудитории во всём мире. У меня есть немало историй, которыми я очень хочу поделиться. С нетерпением жду этой возможности», — приводит слова Серены Deadline.

$ 63 тыс. за пост в соцсетях! Серена Уильямс знает, как монетизировать свои 23 «Шлема» Шарапова, Медведев, Курникова также входят в топ-30 теннисистов, чьи сообщения оцениваются дороже всех.