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Надаль и Джокович рассказали об отношении к отсутствию болельщиков на турнирах

Надаль и Джокович рассказали об отношении к отсутствию болельщиков на турнирах
Теннис 0
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал отсутствие болельщиков на турнирах в этом году.

«Грустно не видеть здесь толпы после тренировки в этом году», — написал Надаль в своём «инстаграме».

Пост доступен в «сториз» «инстаграма» Рафаэля Надаля.

Это противоречит мнению серба Новака Джоковича.

«Так лучше для тренировок, потому что там нет болельщиков, есть только люди из спонсорских компаний.

При обычных обстоятельствах трудно обеспечить корты для всех игроков, а затем тренироваться в течение часа здесь, часа там в самом начале турнира, когда есть много игроков. Теперь я замечаю, что большинство игроков тренируются один на один без необходимости делить площадку. Это может быть положительным моментом. Вы играете матчи, где обычно тренируетесь, встречаетесь с людьми и проводите время на улице.

Теперь у нас есть время посмотреть на тренировки других игроков, за что мы благодарны, потому что находимся в безопасных условиях из-за всех ограничений и приятно подышать свежим воздухом», — приводит слова Джоковича Tennis Head.

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