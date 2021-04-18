Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Мектич и Павич выиграли «Мастерс» в Монте-Карло в парном разряде

Мектич и Павич выиграли «Мастерс» в Монте-Карло в парном разряде
Теннис / ATP 0

Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич, выступающие в паре, одержали победу на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде. В финальном матче соревнований они оказались сильнее британцев Даниэля Эванса и Нила Скупски. Счёт финала — 6:3, 4:6, [10:7].

Встреча продолжалась 1 час и 38 минут. Мектич и Павич совершили 4 эйса, 2 раза ошибались на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. Эванс и Скупски 1 раз подали навылет, совершили одну двойную ошибку и использовали 3 из 5 шансов взять подачу соперников.

Напомним, сегодня, 18 апреля, в Монте-Карло состоится также финал «Мастерса» в одиночном разряде. В решающем поединке сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Греции Стефанос Циципас.

Рублёв поделился ожиданиями от финала с Циципасом на «Мастерсе» в Монте-Карло
Рублёв — впервые в финале «Мастерса»! Но на кону ещё и 1-е место в Чемпионской гонке
Россиянин поспорит с Циципасом в решающем матче в Монте-Карло и за титул, и за лидерство в сезоне.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021