Мектич и Павич выиграли «Мастерс» в Монте-Карло в парном разряде
Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич, выступающие в паре, одержали победу на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде. В финальном матче соревнований они оказались сильнее британцев Даниэля Эванса и Нила Скупски. Счёт финала — 6:3, 4:6, [10:7].
Встреча продолжалась 1 час и 38 минут. Мектич и Павич совершили 4 эйса, 2 раза ошибались на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. Эванс и Скупски 1 раз подали навылет, совершили одну двойную ошибку и использовали 3 из 5 шансов взять подачу соперников.
Напомним, сегодня, 18 апреля, в Монте-Карло состоится также финал «Мастерса» в одиночном разряде. В решающем поединке сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Греции Стефанос Циципас.
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